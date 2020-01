Budżet państwa. Eksperci: NBP przekaże ponad 7 mld złotych

Dotychczasowo bank centralny musiał całość zysku przeznaczyć na poczet budowy rezerw. Teraz przeznacza tylko połowę nadwyżki zrealizowanych zysków nad zrealizowanymi i niezrealizowanymi kosztami różnic kursowych, na co wskazują rozmówcy PAP. RPP usunęła też przepis wyznaczający docelową wysokość rezerwy. Jakiej wielkości może być zatem ten "zastrzyk gotówki" dla budżetu?

Z jej oceną nie zgadza się ekonomista banku Santander Marcin Luziński. W rozmowie z PAP wskazuje on, że dane nt. zysku NBP poznamy dopiero za kilka miesięcy, o czym pisaliśmy w money.pl .

- Pewną wskazówką co do zysku NBP w danym roku jest porównanie kursu złotego na koniec grudnia z kursem z końca poprzedniego roku. W praktyce jednak NBP przez cały rok może kupować i sprzedawać instrumenty finansowe, zatem sama wartość kursu na koniec roku nie umożliwia dokładnego przewidzenia wartości zysku NBP - tłumaczy Marcin Luziński.

Budżet na 2020 na zero. Sytuację uratuje Narodowy Bank Polski

Finansowe wsparcie NBP jest istotne dla budżetu, bowiem będzie ono jednym z gwarantów spełnienia obietnicy rządu Mateusza Morawieckiego, jakim jest tzw. budżet zrównoważony . Zakłada on, że wpływy i wydatki państwa się zrównoważą, a tym samym budżet po raz pierwszy w historii nie będzie mieć deficytu.

- W 2017 roku NBP osiągnął stratę w wysokości ponad 10 mld złotych, która została w większej części pokryta przez rezerwy. W kolejnych latach bank centralny był zobowiązany przeznaczyć zysk na jej odbudowę do poprzedniego poziomu - wskazuje Luziński. Tworzenie rezerw ulegnie zmianie, w związku z nowymi zasadami przyjętymi przez RPP.

- Od 2020 roku NBP zmienił zasady tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie zmienności zysku oraz uniezależnienie go od wahań kursowych. Po zmianie rezerwy na ryzyko kursowe tworzone są tylko z dodatniego wyniku kursowego, a nie z całej nadwyżki przychodów nad kosztami NBP - powiedziała Urszula Kryńska z PKO BP.

Zrównoważony budżet i rozbudowana polityka społeczna. Bartosz Marczuk tłumaczy, jak to pogodzić

- Dzięki "wyłączeniu" z wyniku NBP różnic kursowych zysk banku centralnego będzie mniej zmienny i prawdopodobnie zostanie też wykazany w kolejnych latach - wytłumaczyła ekonomistka. Dodała też, że nowe zasady będą miały zastosowanie do obliczenia zysku za rok 2019, z którego 95 proc. zostanie przekazane do budżetu państwa.

- W innych bankach centralnych zysk wylicza się podobnie, przy czym różnice pojawią się, jeśli chodzi o przeznaczenie tego zysku - np. niektóre banki przekazują określony procent zysku do budżetu centralnego, inne przeznaczają jego część na rezerwy, a inne decydują same co w danym roku chcą zrobić - wyjaśnił ekonomista banku Santander.