Dolar czeka na ruch Fed. Polityka pieniężna USA zmienia kierunek

Ostatnie godziny przynoszą stabilizację kursu dolara w okolicach 3,75-3,76 zł. To oznacza osłabienie amerykańskiej waluty w stosunku do wtorku, gdy w szczytowym momencie notowania przekraczały 3,79 zł. Inwestorzy wyczekują na godzinę 20:00. Wtedy poznamy decyzję banku centralnego USA w zakresie stóp procentowych. Od dłuższego czasu rynki finansowe spekulują o możliwym zwrocie w polityce pieniężnej.

To bardzo ważna kwestia dla wszystkich Amerykanów spłacających kredyty. Od decyzji banku zależą płacone przez nich raty. Ma to też kluczowe znaczenie z punktu widzenia inwestycji przedsiębiorstw, ale też globalnych rynków finansowych. Wzrost stóp w długim terminie umacnia dolara, bo sprawia, że kapitał większym strumieniem płynie do gospodarki.

Dodaje, że może i Fed nie zgadza się ze stanowiskiem rynku i nie widzi podstaw, by kończyć cykl podwyżek stóp procentowych już teraz, ale jednak by nie przysparzać dodatkowych perturbacji będzie wolał przeczekać najbliższe miesiące, zanim dane same zaczną przekonywać do kontynuacji dotychczasowej polityki.