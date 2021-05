Emerytura. Opłata od OFE jednak niższa? Minister kluczy

Polski Ład sprawi, że zapłacimy niższą opłatę przekształceniową przy likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych? Rząd wciąż pracuje nad przepisami. - Jak ja powiem, że rozważamy, to zaraz będzie to przedmiotem doniesień na skalę ogólnopolską, albo szerzej. Nie chcę wzbudzać pewnego rodzaju zamętu, pracujemy nad różnymi wariantami, to trzeba rozwiązać pakietowo. Nie można powiedzieć, że obniżenie opłaty jest jakimś zbawiennym czynnikiem, który poprawi tę reformę - powiedział w programie "Money. To się liczy" Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. - Trzeba działać szerzej, przyjąć pewien pakiet rozwiązań. Ja nie przesądzam wysokości tej opłaty, nie twierdzę też, że jest bezpośredni związek emerytury bez podatku z opłatą przekształceniową. Musimy tę sytuację uwzględnić, mamy nową rzeczywistość. Reforma w istocie jest świetna, bo zmierza w kierunku oddania tych środków Polakom, sprywatyzowania ich, nikt nie będzie mógł ich zabrać - dodał.