Gigant zaciska pasa. Zawiesza wypłaty nagród i premii

Jeden z największych graczy na rynku

Grupa Azoty Puławy to jeden z największych producentów nawozów azotowych w Polsce, produkuje również melaminę. Spółka należy do Grupy Azoty. Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.