Jest pierwsza ważna decyzja ws. składki zdrowotnej

Sam siebie zatrudniam, sam sobie organizuję pracę, do nikogo ręki po nic nie wyciągam, na zwolnienia nie chodzę, urlopu nie mam i choćbym nic nie zarobił w danym miesiącu, to ZUS i tak muszę zapłacić i obowiązkową składkę NFZ. Tak się rządzący ustawili. Nic nie robią a zbierają tam, gdzie nie posieli. Tylko, że w ten sposób nie da się żyć, bo albo trzeba kraść albo zadłużać się i w końcu splajtować, dołączając do rzeszy potrzebujących żyjących na koszt państwa. Bogate społeczeństwo, to silny i bogaty kraj, ale tutaj żadna partia o to nie dba. Lepiej rządzić biednymi, skłóconymi i niedouczonymi, ale już wkrótce zobaczymy i odczujemy wszyscy ból istnienia.