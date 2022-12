Kończą się unijne pieniądze. Ostatnia szansa na uzyskanie finansowania

Polska cały czas nie ma dostępu do nowych unijnych pieniędzy. Polacy mogą jednak ubiegać się o środki z poprzedniego rozdania. Te jednak powoli się kończą. - Miesięcznie widzimy dosłownie kilka konkursów, bardzo specyficznych dla np. branży meblarskiej, medycznej czy IT. Ale w żadnym stopniu nie można tego porównywać z tzw. sezonem dotacyjnym, gdy do pozyskania jest bardzo dużo pieniędzy. To, z czym mamy teraz do czynienia, to dosłownie ostatnia szansa na uzyskanie finansowania - mówiła w programie "Money.pl" Karolina Koseska-Mikołajuk, ekspertka ds. dotacji unijnych z firmy Letinn Consulting.