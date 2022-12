Czy kurs złotego znowu będzie mocny w 2023 r.? Oto prognoza

polak Ateista 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To paplanina Glapińskiego słowa nawet nie godne chorych psychicznie. już według Glapińskiego miała inflacja w styczniu być na poziomie 0,5% . To parodia prezesa, to samo reprezentuje ten co pisze artykuł. Niech dopiszą ze to wina Tuska, Putina ,Hitlera, bo oni winni nawet za koklusz w pl. Wygra PIS to będzie lepiej się żyło ale PIS owi