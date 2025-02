Kurs złotego może być problemem dla gospodarki. "Zbliżamy się do progu"

W czwartek najważniejsze waluty odrobiły straty tylko w niewielkim stopniu. Taniał za to kluczowy surowiec. Notowania ropy WTI zanotowały największy jednodniowy spadek od listopada 2024 roku, tracąc 2,7 proc. wartości.

Równocześnie akcje amerykańskich spółek zbrojeniowych znalazły się pod presją sprzedających. Akcje Lockheed Martin spadły o 1,4 proc., Northrop Grumman o 0,5 proc., a General Dynamics o 1,86 proc. Inwestorzy wyrazili w ten sposób swoje obawy co do potencjalnego ograniczenia wydatków obronnych w USA.

Czy Polska straci na taniejących walutach?

Taniejące waluty i silny złoty mogą świadczyć o dobrej kondycji polskiej gospodarki. Zdaniem dr Jakuba Rybackiego, kierownika zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zjawisko to ma jednak swoje granice.

Co dalej z walutami? Ekspert wyjaśnia

Bazowy wskaźnik inflacji w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na poziomie 3,3 proc. , co według analityka nie jest dobrym sygnałem. Członkowie amerykańskiej Rezerwy Federalnej uważnie przyglądają się tym danym, choć jak zaznacza Rogalski, jest to dopiero pierwszy odczyt w tym roku.

Ekspert zwraca uwagę, że podobny poziom inflacji bazowej utrzymywał się już wcześniej - we wrześniu, październiku i listopadzie ubiegłego roku. W grudniu nastąpił niewielki spadek do 3,2 proc. Zdaniem analityka, dopiero wzrost do poziomu 3,4-3,5 proc. mógłby wywołać poważniejsze obawy rynków.