Kursy euro i dolara na granicy opłacalności importu. Firmy i klienci zapłacą więcej

To może być tylko cisza przed kolejną burzą , która będzie czekać nas w kolejnych dniach. Eksperci ostrzegają, że polska waluta będzie pod presją, póki nie skończy się wojna w Ukrainie .

Bieżące notowania złotego skomentował w piątek dyrektor departamentu analiz w NBP Piotr Szpunar. Wskazał na to, że osłabienie waluty niesie poważne konsekwencje dla handlu zagranicznego i polskich firm , które sprowadzają towary zza granicy.

Importerzy na progu opłacalności

- Bieżące notowania złotego do euro są na progu średniej opłacalności importu , a w przypadku dolara ten próg przekraczają - podkreślił Szpunar.

- Z całą pewnością nie jest to poziom kursu, który jest fundamentalnie uzasadniony. Na kurs wpływają różne czynniki, jest to odzwierciedlenie wzrostu awersji do ryzyka. (...) Nie pamiętam, żeby w historii tak się stało, ale w jakimś rozsądnym horyzoncie sytuacja musi się unormować - wskazał ekonomista NBP.