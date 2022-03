Antek 28 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

NADCHODZI ARMAGEDON! Teraz chwila prawdy dla wszystkich kredytobiorców! Rynek mówi- sprawdzam. Frank po 5 PLN, stopy procentowe muszą/ !!!/ wzrosnąc do około 6/7 procent, bo inaczej inflacja wyskoczy do 20 procent, nawet tylko z powodu cen paliw/ a 8/9 PLN z litr to nie jest już takie dziwne, jeżeli baryłka już kosztuje 140dol/. A Bedzie drożej. Ludzie jak szaleni brali kredyty na wszystko, mieszkania, samochody, no bo inni też mają- a trzeba się pokazać... Jajecznica w głowie zawsze kończy się dramatem. Licytacje, bankructwa- lawinowo zawitają do nas, bo nikt przecież nie przewidział wojny! Módlcie się, kto nie zadbał o finansowe zabezpieczenie. Idzie trudny czas.