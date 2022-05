Polak 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Za inflację i spadek złotego w głównej mierze odpowiada Unia. To jest tak jakbyś ty często chorował przez 1,5 roku (pandemia). A pracodawca nie chciał ci wypłacić dodatkowych świadczeń i premii,(przez to bogatszy) bo w domu źle odezwałeś się do dziecka. A sam (Unia) ma te kasę i jeździ na wakacje. Potem niespodziewanie przyjeżdża do ciebie rodzina. Gościsz ich pomimo że masz mało kasy a pracodawca nie chce dać ci zapomogi którą wcześniej dawał sobie i innym w dużo mniejszym obciążeniu.... To wszystko powoduje że twój budżet i gospodarka finansowa cienko plecie i inni oceniają cię jako biedaka. Pracodawca natomiast ma te kasę i może sobie pozwolić na dużo więcej. Polska jest jak porzucone dziecko coraz bardziej ubogie. I o to im chodzi aby zubożyć i spowolnić naszą gospodarkę.