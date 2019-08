Kursy walut. Białas: Europa paktami stoi

Funt jest wyżej z połączenia informacji dotyczących brexitu oraz przełamań technicznych poziomów (które doskonale sprawdzają się do potęgowania reakcji). Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn zwołał spotkanie z członkami innych partii opozycyjnych, by przedyskutować sposoby na zablokowanie planów rządu odnośnie bezumownego brexitu (jeśli UE nie ugnie się żądaniom Londynu).

Gdzie tkwi haczyk? Cały ten optymizm opiera się na założeniu, że partie w parlamencie będą w stanie ze sobą beztarciowo współpracować. Problem w tym, że to nie pierwszy raz, kiedy Wielka Brytania stoi przed widmem chaotycznego brexitu, co mobilizuje posłów do zwarcia szyków. Ostatnim razem, kiedy w Westminsterze głosowano nad różnymi opcjami uniknięcia bezumownego brexitu, żadne rozwiązanie nie zyskało poparcia większości.

Tak bywa z dbaniem o dobro Wielkiej Brytanii, że posłowie widzą to dobro na różne sposoby. Stąd nie mogę pozbyć się wątpliwości, że kiedy w przyszłym tygodniu posłowie wrócą do obrad, niekoniecznie pomysł bezumownego rozstania z UE trafi do kosza. Ryzyko chaosu po 31 października pozostaje wysokie i funt jeszcze nie raz w ciągu tych dwóch miesięcy to poczuje.