Kursy walut. Czy NBP powoli zmienia kierunek?

Zdaniem szefa NBP, prof. Adama Glapińskiego, inflacja nie jest obecnie problemem w Polsce. Warto wspomnieć, że inflacja spadła w czerwcu do 4,4 proc. z poziomu 4,7 proc. w maju w ujęciu rocznym, choć wciąż jest to jedna z najwyższych dynamik cenowych w Europie.

Drugą ważną kwestią jest to, że NBP ma działać podobnie jak amerykańska Rezerwa Federalna oraz Europejski Bank Centralny (EBC). Pomimo tego, że NBP oraz Glapiński wydaje się być na ten moment spokojny, to jednak jest to pewna zmiana w retoryce, która może sugerować, że istnieje przynajmniej mała szansa na dostosowanie polityki monetarnej do bieżącej sytuacji.