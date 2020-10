Kursy walut. Już nawet dobre dane gospodarcze nie pomagają złotemu

Chwilowy optymizm jaki pojawił się na rynkach, związany z zapewnieniami prezydenta Trumpa o jego wsparciu dla czwartego pakietu pomocowego (nawet większego niż wcześniej wskazywała na to Partia Republikańska), nieco przygasa. W efekcie jeszcze początek środowego handlu rozpoczął się z mocniejszym euro wobec dolara i silniejszym złotym wobec euro.

W kolejnych godzinach sesji euro i waluty Europy Środkowej (w tym polski złoty) zaczęły się już osłabiać, wytracając wcześniejsze zwyżki. Ostatecznie EUR/USD powrócił w okolice 1,184, zaś EUR/PLN z 4,55 wzrósł do 4,58-4,59.

Rynki nadal znajdują się pod presją w związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem i ewentualnymi konsekwencjami zaostrzania restrykcji dla poszczególnych gospodarek, podobnymi do tych z wiosny. W Polsce liczba nowych przypadków COVID-19 ustanowiła kolejny, dzienny rekord i przekroczyła 10 tysięcy osób.

Dane o sprzedaży detalicznej (2,7 proc. r/r we wrześniu), choć okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów z racji, że dotyczą przeszłości, podobnie jak produkcja przemysłowa, nie znalazły odzwierciedlenia w notowaniach złotego. Ponadto, inwestorzy mogą też zdawać sobie sprawę, że po bardzo dobrym III kwartale, wyniki dla sprzedaży prawdopodobnie pogorszą się w perspektywie najbliższych miesięcy.

Eskalacja pandemii, która prowadzi do kolejnych zaostrzeń restrykcji zapewne wpłynie na wyhamowanie konsumpcji, co już pokazują pierwsze raporty wskazujące na wyraźny spadek osób odwiedzających chociażby galerie handlowe (choć może nie w skali podobnej do tej z II kwartału).