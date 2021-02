Kursy walut. Lepsze perspektywy długoterminowe złotego. Hamulcowym NBP

Para eurodolara przesunęła się w środę bliżej poziomu 1,20, gdzie wsparcie dolarowi dawały ostatnie wzrosty rynkowych stóp procentowych. Globalne trendy reflacyjne (widoczne również we wzroście oczekiwań inflacyjnych) znalazły potwierdzenie we wczorajszych wskaźnikach inflacji głównych gospodarek świata.

Wzrosty oczekiwań inflacyjnych przekładały się w ostatnim czasie ruch w górę na amerykańskiej krzywej dochodowości, co ograniczało wzrost kursu EUR/USD na początku tego tygodnia, po tym jak para we wtorek chwilowo przebijała 1,2160.

Sprzedaż detaliczna wzrosła z -1,0 proc. m/m w grudniu do 5,3 proc. m/m w styczniu. Dobre dane z USA spychały parę EUR/USD w stronę 1,203. Pomimo ostatniej siły dolara, zakładamy że spadek awersji wobec ryzyka, który widoczny jest w zwyżkach indeksów giełdowych (w tym S&P 500, Dow Jones, Nasdaq), będzie przyczyniał się do globalnego odbicia gospodarczego, co powinno ograniczać pole do umocnienia USD.