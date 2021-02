Zatrudnienie spadło w styczniu pierwszy raz od 2004 roku. Ekonomista tłumaczy powody

turwal 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

To dopiero początek.Zaczniemy spłacać Pisowski socjal: 13 i 14 emeryturę, 500+. Czasy Gierka zbliżają się nieuchronnie.Nadchodzi czas płacenia rachunków co widać: rosnące podatki- przepraszam to się teraz nazywa daniny,opłaty świadczenia lub podobnie.