Przeciętne wynagrodzenie 2021. GUS podał dane za styczeń

Pandemia i związane z nią obostrzenia negatywnie wpłynęły na rynek pracy w Polsce. Szczególnie w niektórych branżach doszło do zwolnień, ale ogółem w kraju średnia płaca, porównując rok do roku, cały czas rośnie.

Najnowsze dane pokazują, że w styczniu w firmach zatrudniających ponad 9 osób zarabiało się średnio 5536,80 zł brutto. To oznacza wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 4,8 proc. względem statystyk ze stycznia 2020. Rok wcześniej przeciętna stawka wynosiła 5282,80 zł brutto.

Uważny obserwator zauważy jednak, że mimo rosnących płac, statystyki w styczniu są wyraźnie gorsze niż w grudniu. Faktycznie, na koniec 2020 roku GUS odnotował przeciętne wynagrodzenie w wysokości prawie 6 tys. zł brutto . Trzeba jednak dodać, że co roku akurat ten miesiąc jest rekordowy i wynika to m.in. ze świątecznych bonusów, premii, trzynastek itp.

Zawsze też w styczniu, porównując miesiąc do miesiąca jest zjazd, ale jest to zupełnie normalne na rynku pracy. I nie ma to związku z np. pandemią.