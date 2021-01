Przeciętne wynagrodzenie rekordowo wysokie. Wynik zaskoczył mocno na plus

Rynek pracy w Polsce, pomimo kryzysu wywołanego przez koronawirusa, trzyma się mocno. Widać to m.in. po statystykach wynagrodzeń. Mimo wzrostu bezrobocia, pracownicy mieli dalej pole do negocjacji w sprawie podwyżek.

Dynamika wzrostu średniej płacy przebiła poziomy notowane w ostatnich miesiącach. I to dość wyraźnie. Zbliżyła się do wartości notowanych w styczniu i lutym, a więc przed pandemią.

Skąd taka prawidłowość? Ekonomiści wskazują, że wynagrodzenia podlegają bardzo silnym wahaniom sezonowym . Akurat grudzień to czas, gdy pracodawcy wypłacają regularne dodatki do pensji i nieregularne premie. Statystyki zawyżają m.in. wypłaty dla górników.

"W grudniu 2020 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 8,9 proc. Spowodowane było to wypłatami premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń. Zjawisko to jest obserwowane co roku w tym okresie" - wskazali urzędnicy GUS w komentarzu do danych.