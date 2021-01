Kursy walut. Nowa mutacja koronawirusa ogranicza pozytywne nastroje

Jest on głównym powodem gwałtownego wzrostu zakażeń w Anglii i Irlandii i dociera do kolejnych państw Europy, w tym do Niemiec, gdzie aby spowolnić rozprzestrzenianie się nowej, bardziej zakaźnej mutacji COVID-19 do połowy lutego przedłużono lockdown.

Po wydłużeniu w grudniu programu wsparcia do przyszłego roku wraz z ogromnym pakietem stymulacyjnym, obecnie ECB oferuje gospodarce bardzo dużą pomoc, a elastyczne podeście do wykorzystywanych narzędzi pozwala na zwiększanie zakupów obligacji niezależnie od kalendarza posiedzeń banku.

W kraju GUS opublikował wczoraj pierwsze z ważnych danych dotyczące kondycji polskiej gospodarki w grudniu. Dane z sektora przedsiębiorstw okazały się silniejsze niż oczekiwał rynek, gdzie spadek przeciętnego zatrudnienia wyhamował do -1,0 proc. rok do roku z -1,2 proc. rok do roku w listopadzie, zaś przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,6 proc. rok do roku wobec 4,9 proc. rok do roku w listopadzie, co oznacza, że dynamika wzrostu była najwyższa od lutego.