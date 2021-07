Kursy walut. Odczyt inflacji nie pomógł złotemu

Na rynku walutowym w środę doszło do lekkiego osłabienia polskiej waluty względem euro. Kurs złotego osiągał poziom 4,52 za euro. Nieco mocniej w górę kierowały się notowania złotego wobec dolara (powyżej 3,81), co było wynikiem zejścia kursu eurodolara wyraźniej poniżej 1,19.

Na krajowym rynku główną informacją był spadek inflacji CPI z 4,7 proc. rok do roku w maju do 4,4 proc. według szybkiego szacunku GUS.

W lipcu NBP będzie publikował nowe projekcje makroekonomiczne, które powinny wskazywać czy istnieje pole do zacieśnienia polityki pieniężnej jeszcze w tym roku (co aktualnie wycenia rynek). Zakładamy, że kurs złotego będzie utrzymywał się w najbliższym czasie w pobliżu 4,50 za euro oraz przy 3,80 za dolara.

Dane o europejskiej inflacji nie miały wielkiego wpływu na notowania głównej pary walutowej, gdyż główny wskaźnik HICP spadł zgodnie oczekiwaniami w czerwcu do 1,9 proc. rok do roku z 2 proc. w maju, a bazowy HICP do 0,9 proc. rok do roku (z 1 proc.).