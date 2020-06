Kursy walut. Perspektywy dla złotego pozostają raczej negatywne

Podczas sesji europejskiej notowania EUR/PLN utrzymywały okolice strefy 4,43-4,44 czemu sprzyjała konsolidacja pary EUR/USD blisko 1,13. Po południu nieznaczne umocnienie euro względem dolara i utrzymujące się wzrosty na amerykańskich giełdach pozwoliły parze EUR/PLN zejść do 4,416.

W pierwszych godzinach sesji inwestorzy poznali dane dot. nastrojów gospodarczych w strefie euro. Indeks Sentix poprawił się w czerwcu (wzrost do -24,8 pkt z -41,8 pkt w maju), a wskaźnik oczekiwań znalazł się najwyżej od listopada 2017 roku. Niemniej, dane pokazały jednocześnie, że inwestorzy oczekują w ciągu roku odrobienia trochę ponad połowy zapaści, co oznacza, że za rok wciąż gospodarka pozostawać będzie znacząco poniżej poziomu przedkryzysowego i to pomimo prowadzonych działań stymulacyjnych, fiskalnych i monetarnych.