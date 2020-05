Kursy walut. Piątkowe dane mogą być negatywne dla złotego

W środę impuls do umocnienia dolara dało wystąpienie prezesa Fed dotyczące polityki monetarnej. We wtorek, po tym, jak dane pokazały, że inflacja w USA spadła w kwietniu do -0,8 proc. miesiąc do miesiąca, najniższego poziomu od czasów Wielkiego Kryzysu, Donald Trump ponownie zaapelował do władz Banku Rezerw Federalnych odnośnie szybkiego wdrożenia ujemnych stóp procentowych. Choć w ostatnich dniach na rynek docierały komentarze kolejnych członków FOMC odrzucające taki scenariusz, a nawet wskazujące na jego niebezpieczeństwo dla finansów, niepewność co do tonu wystąpienia pozostawała.