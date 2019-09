Kursy walut. Ryczko: wyhamowanie wzrostu złotego przed EBC

Czwartkowy, poranny handel na rynku FX nie przynosi istotniejszych zmian na wycenie eurodolara oraz PLN, gdyż inwestorzy czekają już na kluczowe wydarzenie tygodnia w postaci dzisiejszego zakończenia posiedzenia EBC. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3380 PLN za euro, 3,9400 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9648 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,8563 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,108 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Osobnym pytaniem jest czy skala potencjalnego programu będzie wystarczająca żeby podtrzymać ostatnią poprawę nastrojów na rynkach. Lokalnie byliśmy świadkami zakończenia posiedzenia RPP, gdzie zgodnie z oczekiwaniami nie doszło do zmiany stanowiska.

Prezes NBP odniósł się za to części propozycji rządowych, stwierdzając m.in. iż propozycje wzrostu płac zostaną wprowadzone po wyborach to będą one miały minimalny wpływ na inflację. W ramach komunikatu padło jednak stwierdzenie, iż RPP oczekuje przejściowego wzrostu inflacji w I kw. 2020r. Ponownie trudno jednak wskazywać aby wczorajsza RPP wyraźnie rzutowała na handel na PLN.