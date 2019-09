Stopy procentowe w Polsce. Decyzja RPP - bez zmian

Według najnowszych statystyk NBP, na depozytach bieżących w bankach można zarobić średnio zaledwie 0,48 proc. Ogółem depozyty, w tym lokaty, są oprocentowane przeciętnie na 1,54 proc. Pożyczenie pieniędzy w kredycie konsumpcyjnym to roczny koszt rzędu 7,77 proc. Przy kredycie mieszkaniowym jest to 3,67 proc.

Sama decyzja nie jest niespodzianką. Żaden z ekonomistów nie oczekiwał zmian w stopach procentowych. Nie oznacza to jednak, że posiedzenie RPP minie bez echa. Obserwatorzy rynkowi z niecierpliwością czekają na zaplanowaną na godzinę 16:00 konferencję prasową. Na niej poznamy komentarz do decyzji i zapowiedzi kolejnych działań banku.

Od dawna trwają spekulacje na temat terminu pierwszej podwyżki oprocentowania. Dotychczas NBP był bardzo ostrożny i deklarował, że nie stanie się to w tym roku, a i podniesienie oprocentowania w przyszłym roku stało pod dużym znakiem zapytania. Z miesiąca na miesiąc rośnie jednak presja związana z coraz wyższą inflacją. W czerwcu przekroczyła 2,5 proc. (cel NBP) pierwszy raz od 2012 roku.

W kierunku dalszego wzrostu cen będą oddziaływać obietnice wyborcze, jakie składane są przez partie polityczne z PiS-em na czele. Mowa m.in. o zaskakującej zapowiedzi skokowego podniesienia płacy minimalnej, które według ekonomistów musi skończyć się jeszcze wyższą inflacją . Jest szansa, że do kwestii płacy minimalnej odniesie się RPP.

Warto dodać, że na ostatnim posiedzeniu przed miesiącem dwóch bankierów z RPP głosowało za podwyżką stóp procentowych już teraz. To zdecydowanie za mało, by przeforsować wyższe stawki, ale to pierwsze oznaki przyszłych zmian.