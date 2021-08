Kursy walut. Złoty jest wśród największych wrażliwców

Lokalne dane nie miały istotnego wpływu na notowania polskiej waluty, gdzie produkcja przemysłowa zanotowała nieco mocniejszy spadek dynamiki do 9,8 proc. r/r w lipcu (konsensus: 10,5 proc.) z 18,4 proc. w czerwcu. Z kolei inflacja producentów przyspieszyła do 8,2 z 7 proc. miesiąc wcześniej (konsensus: 7,6 proc.), co odzwierciedla istniejącą presję inflacyjną i powinno przyczyniać się do utrzymania presji na zmianę akomodacyjnego nastawienia NBP.