Kursy walut. Złoty mocniejszy przed posiedzeniem RPP

We wtorek notowania złotego utrzymywały się bez zmian - kurs zakończył handel poniżej poziomu 4,52 za euro oraz blisko 3,81 za dolara. Dolar lekko umocnił się, ciągnąc notowania eurodolara poniżej 1,19.

Dodatkowo kwestia walutowych kredytów hipotecznych (gdzie Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne do TSUE) stanowi ryzyko, choć ograniczone dla stabilności systemu finansowego. Ewentualne zawieranie ugód z klientami przez banki komercyjne może prowadzić do konwersji kredytów walutowych, co zwiększy popyt banków na zakup walut na rynku międzybankowym.