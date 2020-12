Kursy walut. Złoty najmocniejszy od połowy września

Ruch początkowo został jednak zanegowany skutkując powrotem do 4,484. Niemniej, przy nieprzerwanie narastającym wśród inwestorów apetycie na ryzyko, celujących w aktywa o wyższej stopie zwrotu, kurs euro spadł w okolice 4,445 za euro na koniec dnia.

Dobre nastroje jeszcze przed rozpoczęciem sesji w Europie umacniały doniesienia z Chin, gdzie analogiczny wskaźnik aktywności przemysłu osiągnął najwyższy poziom od dekady. Powód do optymizmu dawały też informacje o podejmowanych, kolejnych krokach w kierunku dopuszczenia do powszechnego stosowania szczepionek na COVID-19.

Obostrzenia na razie zostają. Ale rząd chce szybko otworzyć szkoły

Po Modernie, również Pfizer/BioNTech wystąpiły do europejskiego regulatora leków o warunkowe dopuszczenie ich szczepionki na rynek. Ponadto pojawiła się informacja, że recenzowane analizy przypadków wskazują, iż aerozol do nosa Xlear jest pomocny w leczeniu COVID-19.

Badanie wstępne przeprowadzone w Larkin Community Hospital (Miami), pokazało, że objawowi pacjenci z rozpoznaniem COVID-19, leczeni Xlear, jako uzupełnieniem standardowej terapii, wykazali „szybką kliniczną poprawę i skrócenie czasu” do uzyskania ujemnych wyników testów PCR COVID-19.

Nadal nie brakuje też oczekiwań, że Fed może dać mocne wsparcie gospodarce w okresie zimowym, aby pomóc jej przetrwać do momentu rozpoczęcia szczepień. Podobnie jak opublikowany słabszy od oczekiwanego poziom indeksu ISM przemysłu (w listopadzie 57,5 pkt. wobec oczekiwanych 57,9 pkt i 59,3 pkt notowanych w październiku).

To razem osłabiało dolara, gdzie kurs eurodolara wzrósł do 1,208. Dodatkowo na koniec dnia, na rynek dotarły słowa ministra finansów Niemiec, w których wyrażał zapewnienia, że państwa członkowskie UE wkrótce uzgodnią sporny mechanizm powiązania dostępu do unijnych funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności, gdyż - jak podkreślił – wszystkie państw, w tym Polska i Węgry, skorzystają na jego przyjęciu.