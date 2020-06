Kursy walut. Złoty nie odpuszcza. Kurs euro spadł do 4,40 zł

Indeksy PMI zaczynają odrabiać gwałtowne spadki z kwietnia. W maju krajowy indeks aktywności przemysłowej wzrósł do 40,6 pkt. z 31,9 w kwietniu, co też mogło poprawić nastroje rynkowe. Wśród ankietowanych wciąż panuje jednak bardzo duża niepewność co do przyszłości. W ocenie ekonomistów PKO BP, ten wyraźnie wyższy niż w kwietniu odczyt PMI nie przesądza, że polska gospodarka niedługo wyjdzie z recesji, ale może wskazywać, że najgorsze ma już za sobą.