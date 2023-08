"Łatwe pieniądze". Amerykańskie banki zbiły fortunę po inwazji na Ukrainę

Jak przypomina agencja, po rozpoczęciu inwazji 24 lutego 2022 roku i nałożeniu sankcji na Moskwę wiele zachodnich firm i inwestorów zapowiedziało wyjście z rosyjskiego rynku. "Byli zdesperowani, by wymienić swoje ruble na dolary. Dla traderów walutowych z takich firm jak Goldman Sachs, Citigroup i JPMorgan Chase były to łatwe pieniądze" – komentuje agencja.

Nie mieli oporów

Inni obawiali się konsekwencji

Inni amerykańscy gracze na takie interesy się nie zdecydowali. Jak podaje Bloomberg, pracownicy Bank of America zastosowali się do wytycznych prezesa banku, który zaapelował, by unikali oni wszelkich transakcji, które mogłyby prowadzić z powrotem do Rosji. Również w amerykańskim oddziale banku UBS obawiano się, że takie transakcje mogą być postrzegane jako omijanie sankcji. Na taki handel nie zdecydował się też bank HSBC.