Miesiące czekania na Babciowe? ZUS zabrał głos: podlega comiesięcznej weryfikacji

Program "Aktywny Rodzic" funkcjonuje od października 2024 roku, umożliwiając rodzicom dzieci do trzeciego roku życia uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości od 500 do 1900 złotych. Większość beneficjentów otrzymuje decyzje o przyznaniu świadczenia bardzo szybko, jednak jak pokazuje historia pani Dominiki, której historię opisuje Interia, nie zawsze proces ten przebiega sprawnie.

Gdańszczanka złożyła wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" 1 listopada 2024 roku. Zdecydowała się na prywatną placówkę opiekuńczą , mimo otrzymania miejsca w miejskim żłobku, głównie ze względu na dogodniejszą lokalizację. Jak wyjaśniła w rozmowie z Interią Biznes, miejski żłobek podniósł opłatę z 750 do 1500 złotych po wprowadzeniu programu "Aktywny Rodzic", co wpłynęło na jej decyzję.

Przez cały styczeń i luty bieżącego roku kobieta regularnie kontaktowała się z infolinią ZUS , dzwoniąc co kilka dni. Za każdym razem słyszała, że jej wniosek jest w trakcie rozpatrywania lub podlega postępowaniu wyjaśniającemu. Złożyła również oficjalną skargę na przewlekłość postępowania , jednak od początku stycznia nie otrzymała na nią odpowiedzi.

Sytuacja finansowa pani Dominiki stawała się coraz trudniejsza. "Muszę płacić za żłobek ze swoich pieniędzy i źródełko mi wyschło. Mam do wyboru: albo płacenie za żłobek, ale za to będziemy jeść tynk ze ścian, albo rezygnuję ze żłobka i rezygnuję też z pracy" - napisała w mediach społecznościowych, poszukując pomocy prawnej.

Po interwencji Interii Biznes i braku oficjalnej odpowiedzi ze strony ZUS , kobieta ponownie skontaktowała się z urzędem przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS). Tym razem postawiła sprawę jasno, informując, że oczekuje wydania decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, a w przypadku dalszej zwłoki złoży pozew do sądu o przewlekłość postępowania.

Pozytywne rozstrzygnięcie po długim oczekiwaniu

Kobieta otrzymała informację przez system eZUS o nadchodzących wypłatach za okres od listopada do stycznia, a kolejna transza za luty ma zostać przekazana do 20 marca. W międzyczasie gdańszczanka zapłaciła z własnej kieszeni 7350 złotych za opiekę żłobkową, choć koszty te miały być pokryte z programu "Aktywny Rodzic". Placówka zapewniła, że zwróci całą kwotę po otrzymaniu finansowania z ZUS .

ZUS komentuje

Redakcja money.pl wysłała do ZUS zapytanie dotyczące ewentualnych problemów ze świadczeniem. W odpowiedzi Zakład zapewnia, że świadczenia z programu "Aktywny Rodzic" są wypłacane na bieżąco, w kolejnym miesiącu za miesiąc poprzedni .

- W efekcie świadczenia przysługujące za styczeń 2025 roku zostały wypłacone w lutym br. Prawo do przyznanego świadczenia podlega comiesięcznej weryfikacji. Przykładowo warunek aktywności zawodowej sprawdzany jest przy pierwszym badaniu prawa do świadczenia aktywni rodzice w pracy. Następnie w każdym kolejnym miesiącu, przez cały okres ustalonego prawa do świadczenia, warunek ten jest weryfikowany - wyjaśnia przedstawiciel ZUS.