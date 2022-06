Minister finansów zapowiedziała dużą zmianę. Zaczynamy oszczędzać

Ula25 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie tak dawno kazano ludziom zmieniać piece, aby było ekologicznie i przejrzyście. Ludzie nie mają pieniędzy na węgiel a teraz radzi się ludziom, aby zbierali chrust na opał. Jedna z osób w komentarzu napisała, aby przestać obarczać inne kraje za naszą inflację bo to obrzydliwe. Święta prawda. To jest po prostu nieudolne rządzenie, kłótnie polityków, rozdawnictwo wszerz i wzdłuż , zamiatanie własnych decyzji pod przysłowiowy, polityczny dywan. Jak się mają olbrzymie kary liczone w miliardach do informacji o oszczędzaniu. To my mieszkańcy tego pięknego kraju nad Wisłą będziemy zaciskali pasa i zastanawiali się co będzie tańsze na obiad. Ziemniaki czy kasza. Politycy będą nadal mieć pomysły, tyle, że nie dotyczące naszej, zwykłej codzienności.