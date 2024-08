"Na maksa". Petru nie chce litości dla PiS

Państwowa Komisja Wyborcza powróci w czwartek do rozpatrywania sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów parlamentarnych.

PiS czeka na decyzję

W niedawnym wywiadzie dla TVP Info zasiadający w PKW Ryszard Kalisz powiedział, że według dokumentów, którymi dysponuje Komisja, kwota nieprawidłowości w finansowaniu kampanii PiS "w sposób znaczący przewyższa" 380 tys. zł, a więc 1 proc. wszystkich wydatków tego komitetu. Oznacza to, że został spełniony warunek z Kodeksu wyborczego - przepisy bowiem bezwzględnie nakazują odrzucenie sprawozdania finansowego, jeśli środki pozyskane, przyjęte lub wydatkowane z naruszeniem przepisów przekraczają 1 proc. wszystkich środków komitetu.

Dodał, że wydawanie publicznych pieniędzy na inny cel niż ich przeznaczenie, to przestępstwo.

Przypomniał, że jak Nowoczesna popełniła techniczny błąd, to PKW odebrała partii subwencję

PKW ma dokumenty

Wątpliwości co do finansów, w przypadku Rządowego Centrum Legislacji (RCL) dotyczą zatrudnienia sześciu osób, które miały nie świadczyć żadnej pracy, a jedynie prowadzić kampanię wyborczą do Sejmu ówczesnego szefa RCL Krzysztofa Szczuckiego.