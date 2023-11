Niepewny los 60 tys. pracowników. Biją na alarm. Do nowego rządu mają jeden apel

Branża odzieżowa przechodzi trudne chwile. Na tyle trudne, że o pomoc zwróciła się do parlamentarzystów. Senator Krzysztof Kwiatkowski proponuje przedsiębiorcom działającym w branży udzielić pomocy de minimis (niewymagającej zgłaszania do Komisji Europejskiej - przyp. red.). Powody? Wiele firm jest zagrożonych bankructwem z powodu ciepłej jesieni. Za nami najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów.

Branża odzieżowa dostała po kieszeni

Wysokie koszty, niska sprzedaż

Polscy producenci odzieży to małe firmy

Jak wyjaśnia Krysiak, branża polskich producentów odzieży i tekstyliów jest całkiem spora. - Zatrudnia ok. 160 tys. osób. 90 proc. z tych firm to mikro i małe przedsiębiorstwa. Obawiam się, że jeśli nie otrzymamy wsparcia od nowego roku, branża może popaść w jeszcze większe kłopoty. I nie mam tu na myśli jakichś niestandardowych działań interwencyjnych - mówi.

Krysiak wyjaśniła też, że struktura zatrudnienia w firmach odzieżowych jest specyficzna. - Nasi pracownicy zaliczają się głównie do grupy wiekowej 50+, która potrzebuje ciągłego podnoszenia kwalifikacji i na to potrzebujemy środków - mówi.

Przeciąganie liny z UE kosztowne dla przedsiębiorców

Jak dodaje, branża od nowej władzy oczekuje instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji czy budowania Kapitału Ludzkiego, odpowiedniego podejścia do przedsiębiorców, często małych, rodzinnych firm. - Nowy rząd nie powinien nakładać nowych obciążeń fiskalnych, ostrożnie podejść do kwestii szybkiego wzrostu płac, bo doszliśmy do granicy kosztów, której polski konsument już nie akceptuje - wyjaśnia.

Producenci czują presję

Pytany o to, jakie działania powinien podjąć polski rząd, tłumaczy, że w momentach kryzysu wiele branż może liczyć na pomoc. Otrzymali ją w tym roku rolnicy - producenci malin czy uprawiający zboże. - Jeśli pan mnie pyta, czy dobrym rozwiązaniem byłby interwencyjny skup kurtek i płaszczy, to przyznam, że byłoby to rozwiązanie idealne. Inni na taką pomoc od państwa mogli liczyć. Ale wiem, że to nierealne, trudno się tego domagać - przyznaje.