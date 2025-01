Nowy ZUS dla przedsiębiorców w 2025 roku. Składki mocno w górę

I co lemingi? Za wzrost składek ZUS, rok po objęciu władzy przez Tuska, też tradycyjnie (tak jak w przypadku choćby masowych upadłości zakładów pracy, czy idących, drastycznych podwyżek za prąd, ogrzewanie, czy odprowadzanie ścieków) obwinicie poprzedni Rząd tłumacząc, że to efekt wybuchu bomby z opóźnionym zapłonem? Wiecie co? Takie tłumaczenie może by mnie nawet wzruszyło, gdyby nie drobny szczegół. Zawsze się słyszy niemal identyczne tłumaczenia, ilekroć tzw. liberalowie wracają do władzy. Ten sam schemat. Plomienne obietnice wyborcze budowy Raju na Ziemi, a potem kiszka i obwinianie za wszystkie plagi egipskie poprzedników. I tak się dzieje od ponad 20 lat. No tak, ale pamięć leminga jest bardzo krótka i o czymś takim zwyczajnie nie pamięta