Obietnica Szymona Hołowni. "Składki zdrowotnej nie odpuścimy"

Hołownia poruszył m.in. kwestię zmian w składce zdrowotnej . - Musimy dowieźć sprawiedliwą składkę zdrowotną . Wreszcie sprawiedliwą, a nie okradanie ludzi i wmawianie im, że to jest coś, co buduje polską ochronę zdrowia - powiedział.

I dodał, że "jeżeli ktoś myśli, że odpuścimy, to się grubo myli". - Chcę to jasno i bardzo wyraźnie powiedzieć: nie zadowalają nas te ustalenia, o których słyszymy dzisiaj w jakichś kuluarowych pogłoskach, które wyciekają do mediów. Będziemy twardo walczyć - zadeklarował.

Marszałek uderza w "kredyt 0 proc."

- Trzeba wiedzieć kto, gdzie, na jakich zasadach. A nie, że później się budzimy nagle, po roku koalicji, i okazuje się, że w Totalizatorze Sportowym ciotka na ciotce, wujek na wujku, krewny na krewnym i znajomy na znajomym . To nie na to się umawialiśmy - podkreślił Hołownia.

- Powiem to wyraźnie i wprost: nie pozwolimy się w tej sprawie pouczać tym, którzy ten proces przeprowadzają i prowadzą bez żadnych oporów w spółkach skarbu państwa, w spółkach komunalnych, a nam wypominają, że jedna, dwie czy trzy osoby, które były w jakiś sposób związane z Polską 2050, w klarownym procesie, zgodnie z zasadami, na które się umówiliśmy, nagle znalazły się w jednej czy drugiej radzie nadzorczej. Ich jest może tyle, że można na palcach jednej ręki policzyć, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, a upominają nas ci, których nominaci liczą się w dziesiątkach albo nawet w setkach - dodał. Zadeklarował też, że "jak kogoś interesują stołki, to zaprasza do sklepu meblarskiego, a nie do Polski 2050".