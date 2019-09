Obniżenie stóp procentowych. Członek Rady Polityki Pieniężnej zaleca

Eryk Łon uważa, że nastał dobry czas na obniżenie stóp procentowych. Jego zdaniem pomoże to polskim rodzinom, których budżety obecnie są obciążone kredytami mieszkaniowymi, gdyż dzięki tej decyzji obniży się koszt tych kredytów.

– Myślę, że przede wszystkim warto utrwalać przekonanie, że niski poziom stóp procentowych nie jest jakimś przejściowym zjawiskiem, po którym nastąpi powrót do stóp wysokich, lecz trwałą tendencją, która możliwe, że będzie charakterystyczna nie tylko dla gospodarki polskiej, lecz w ogóle dla gospodarski światowej – napisał w felietonie na portalu Radia Maryja.

Jego zdaniem deflacja jest "spadkiem skłonności do inwestowania, pogorszeniem nastrojów", dlatego należy nie dopuścić do jej powrotu. Zamiast tego uważa, że należy utrzymać inflację. Tłumaczy to tym, że "wiele krajów", które mogą pochwalić się sukcesami gospodarczymi, osiągnęły je "w warunkach inflacyjnych".