"Oczko plus" wraca. Minister zapowiada kolejny nabór w popularnym programie

Akcje takie jak ta napędzają inflację. Okresowo pobudzają popyt na określone dobra (zbiorniki pompy etc) nie powodując zwiększenia produkcji. Zwiększony popyt można pokryć jedynie importem. Zatem podnosi to ceny tych produktów, którym potem już trudno spaść. Ciągły system zachęty - bez akcji 150% normy - powoduje natomiast dostosowanie podaży krajowych producentów do zapotrzebowania - jeśli zwiększone zapotrzebowanie zmusi ich do inwestycji tym lepiej - koszty a więc i ceny spadną. Dostosowane zatrudnienie do stałych obrotów również obniża koszty/cenę. Akcje są złe dla gospodarki i kraju. Dobre są tylko propagandowo!