Orlen pomaga rolnikom po powodzi. Działa w wybranych powiatach

Resort rolnictwa przekazał w serwisie X, że z inicjatywy ministerstwa, spółka Orlen uczestniczy w działaniach mających na celu wsparcie rolników poszkodowanych przez powódź . Dotyczy to dostarczania pasz do wybranych powiatów województwa opolskiego i dolnośląskiego i zwrotu paliwa dla przewoźnika.

Jak przekazano we wpisie, w przypadku Opolszczyzny chodzi o powiaty: brzeski, prudnicki, głubczycki i nyski. W przypadku Dolnego Śląska jest to powiat kłodzki. Ministerstwo podkreśliło, że w przypadku pasz, można je przekazywać do wyznaczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego magazynów. Podmioty przekazujące pasze muszą się skontaktować z koordynatorami wyznaczonymi przez ODR-y. Na stronach ośrodków znajduje się lista koordynatorów i wskazane są punkty zbiórki.