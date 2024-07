"Piekielne lato" w Niemczech. Rekordowe upały na horyzoncie

Zaskakująca przyczyna wzrostu temperatur

Jednym z głównych czynników wpływających na prognozowany wzrost temperatur jest, paradoksalnie, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Czystsze powietrze umożliwia silniejsze przenikanie promieni słonecznych do powierzchni Ziemi, co prowadzi do intensywniejszego nagrzewania się atmosfery. Eksperci alarmują, że wiele modeli prognostycznych nie uwzględnia tego zjawiska, co może prowadzić do niedoszacowania rzeczywistego wzrostu temperatur.