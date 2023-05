PiS podniesie 500 plus? Beata Szydło: jest dyskusja

Była premier Beata Szydło, która była w sobotę gościem RMF FM, została zapytana, czy można się spodziewać w najbliższym czasie deklaracji ws. zmian w programie "500 plus". - "500 plus" jest symbolem tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, jeśli chodzi o wsparcie rodzin. Jest oczywiście dyskusja, czy program "500 plus" trzeba zwaloryzować, czy może powinien on wyglądać inaczej - powiedziała.