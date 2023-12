Po świętach starcie ws. budżetu. Ważą się losy podwyżek dla nauczycieli i budżetówki

ren 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tusk chce niszczyć Prezydenta Dudę i porządek prawny jak to było za czasów Prezydenta Ś.P. Lecha Kaczyński . Wiemy do czego to doprowadziło ? Kolejny raz przejdzie mu to na sucho ? Nie !!! Za to co zrobił, robi musi siedzieć. W przeciwnym razie nie ma sprawiedliwości.