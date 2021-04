Podatek cukrowy. Restauracje i hotele zapłacą karę

przekazywać p... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Podatek cukrowy, podatek bankowy (który bankierzy przerzucili na klienta, zaraz będą ujemne odsetki od środków w banku), podatek małpkowy, podatek handlowy (0,8% gdy kupujesz w firmach o obrocie >17mln, a 1,4% >170mln, doliczony do rachunku klienta), podatek wodny (za m2 pomostu czy zacumowanej łódki), podatek emisyjny (w cenie paliwa), podatek mocowy (w cenie prądu), podatek przekształceniowy, podatek od nieruchomości +4%, podatek od reklam (nie udał się, ale to nie jest ostatnie słowo), 10-krotnie wyższa akcyza na niektóre samochody używane, podatek recyklingowy, podatek produktowy (od kubków plastikowych), wyższe stawki mandatów, podatek od smartfonów i laptopów (nadchodzący, 6% + VAT), podatek przekształceniowy (15% od oszczędności emerytalnych)... PODATEK INFLACYJNY (od bieżącej wypłaty + oszczędności z lat ubiegłych). Wkrótce pewnie podatek katastralny i kościelny (najpierw spis powszechny, gdzie deklarujesz wyznanie, oraz ilość m2 na głowę - ustali się ile m2 to "luksus i bogactwo")..... a miało wystarczyć "nie kraść". No, ale "dają" 500+, pewnie z zaskórniaków premiera i prezesa.