Podwyżki w sądach. Taka pensja to będzie minimum

Resort podał, że w tej sprawie zostało podpisane porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. - Naszym priorytetem jest to, by nikt w sądzie nie zarabiał mniej niż 5 tys. złotych. Dlatego odrywamy najniższe stawki od płacy minimalnej. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której pracownik sądownictwa ma wynagrodzenie na poziomie ustawowego minimum - powiedział wiceszef MS Arkadiusz Myrcha. Przypomnijmy, że od stycznia płaca minimalna w Polsce to 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł brutto.