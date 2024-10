Polska może stracić miliardy z KPO? Ministerstwa spierają się o krok milowy

To jeden z kluczowych warunków wypłaty środków, określony w kamieniach milowych KPO. Spór między resortami o termin wprowadzenia zakazu spalania węgla niskiej jakości komplikuje sytuację.

Wyścig z czasem o unijne fundusze

Polski rząd złożył wniosek o drugą wypłatę z KPO 13 września, co oznacza, że Komisja Europejska musi wydać swoją decyzję najpóźniej do połowy listopada. Następnie dokumenty trafią do Rady Unii Europejskiej, która ma miesiąc na podjęcie ostatecznej decyzji. Kluczowe znaczenie ma posiedzenie ministrów finansów UE zaplanowane na 10 grudnia.