Potężna wyprzedaż bitcoina. Chiny zamykają kopalnie kryptowalut

Najwieksza bzdura. No i co z tego, że Ciny zamykają? Cryptowaluty, a przedewszystkim Bitcoin to waluta ZDECENTRALIZOWANA!!!!! wiec Chiny nie mogą zamknąć koparek ZDECENTALIZOWANYCH bo koparki są ZDECENTRALIZOWANE!!! mogą jedynie zamknąć chińskie koparki - i to nie wszystkie. Koparek w Chinach jest zdecydowanie procentowo dużo ale nie oznacza to, że są tam wszystkie koparki całego świata!. Wiec jeśli nawet Chiny pozamykają część swoich koparek crypto to i tak na całym świecie zostanie ich mnóstwo a na ich miejsce powstanie milion nowych w innych cześciach świata. Nie da się ZAMKNĄĆ czegoś co jest ZDECENTALIZOWANE! Jeśli MO w Polsce zamknie polskie koparki to czeskie dalej będą działały bo Polskie MO nie działa w Czechach a jeśli inne ZOMO np. rosyjskie zechce zamkąć rosyjskie koparki to i tak będą działały niemieckie. Tego systemu nie da się zamknąć!!!