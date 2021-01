Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie składa broni ws. rozporządzenia Komisji Europejskiej na temat praworządności. Polityk chce, aby TK ocenił, czy taki dokument jest zgodny z polską konstytucją. – Nie możemy stosować reguł, które są niezgodne z konstytucją. Mamy konkluzje, które potem będą interpretowane. Jeżeli będziemy sprowadzać kwestię praworządności do wydatkowania środków unijnych, to nie będzie żadnego problemu – mówił w programie "Money. To się liczy" Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.