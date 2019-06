Problem ze znalezieniem taniego kredytu? Napraw swoją zdolność kredytową

Warunkiem udzielenia kredytu, bez względu na to, o jakie zobowiązanie ubiega się klient, jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Należy ją rozumieć jako zdolność klienta do spłaty terminowo rat kapitałowo-odsetkowych hipotetycznego kredytu.

W ustawie Prawo bankowe określono definicję zdolności kredytowej. W art. 70 ust. 1 wskazano, że bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Zdolność kredytowa to zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Do dokonania oceny owej zdolności kredytobiorca obowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje, które są mu niezbędne.