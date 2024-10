Oni stoją za alko-tubkami. To producent musów owocowych

"Piszę to przede wszystkim jako ojciec: szanowna firmo od wódy w saszetkach, to co robicie to zło w czystej postaci. Ja w tej sprawie nie odpuszczę też jako poseł" - oświadczył w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do informacji, że na półki sklepowe trafił nowy produkt - alkohole w saszetkach. - Wstyd. Wstyd. Wstyd - dodał Hołownia.