Rosną koszty utrzymania mieszkania. W tym roku pobiły rekord

Rozwiązanie jest proste średnia pensja 10000 pln minimalna 5000 pln a nie jak teraz zarabiamy mniej niż afroeuropejczycy dostają zasiłku. Wniosek jest prosty to my Polacy mieszkamy w Bananowej Republice u Angeli zasiłki wyższe niż u nas wynagrodzenie za pracę. Panie Prezesie i Panie Premierze JAK ŻYĆ? NIE DALEJ JAK WCZORAJ PATRZYŁEM NA KOSZ MIESZKANIA 60 M MINIMUM DLA 4VOSOBOWEJ RODZINY I KOSZT U DEVELOPERA W ŚREDNIE J WIELKOŚCI MIEŚCIE 200 DO 300 TYS MIESZKAŃCÓW TO 400 DO 450 TYŚ? CZY WYŚCIE WSZYSCY NA GŁOWĘ UPADLI. SKĄD TE DZIECIAKI MAJĄ WZIĄĆ NA TO KASĘ? Z BANKU HEH ŻUCIA IM NIE STARCZY.