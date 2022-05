Rubel notuje największe wzrost wśród walut. M.in. dzięki zachodnim firmom

Szybkie umocnienie rubla. To efekt m.in. nacisku ws. gazu

Jak wyjaśnia Bankier.pl, umocnienie rubla to efekt kilku zjawisk. Po pierwsze, działań banku centralnego, w tym podnoszenia stóp procentowych, ale też nakazu dla firm, aby większość przychodów w walutach obcych zamieniały na ruble. Ograniczono też transfery pieniężne poza Rosję. Po drugie jednak, Rosja zmusiła zagranicznych partnerów do płacenia za gaz w rublach - i coraz więcej firm się do tego stosuje, nawet jeśli nie bezpośrednio. Jak opisywaliśmy, nawet jeśli spółki dokonują przelewów w euro, to otwierają też konta w rublach i kwoty te są od razu przewalutowywane.